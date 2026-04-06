Muore nel sonno a 47 anni nel giorno del compleanno la città piange Giampaolo Laautieri

A Cassino, nel giorno del suo 47° compleanno, una persona è deceduta improvvisamente nel sonno. La notizia ha suscitato sgomento tra amici e familiari, mentre la comunità si stringe intorno al dolore per questa perdita inaspettata. La scomparsa ha avuto luogo in un momento che avrebbe dovuto essere di festa, lasciando dietro di sé un senso di vuoto e incredulità.

Professionista stimato e volto noto dell’agenzia Unipol di via Cimarosa, era conosciuto per la sua umanità e la passione per le moto Un compleanno che si è trasformato in tragedia quello vissuto ieri a Cassino (Frosinone), dove Giampaolo Lautieri si è spento improvvisamente nel sonno all’età di 47 anni. A dare l’allarme sono stati i familiari che, preoccupati dal suo insolito silenzio, hanno deciso di entrare nella sua stanza. Purtroppo, per lui non c’era già più nulla da fare: un malore improvviso lo aveva strappato alla vita durante la notte. La notizia si è diffusa rapidamente in città, lasciando sgomenti amici, clienti e conoscenti.... 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Muore dentro la Tac, tragedia nel poliambulatorio. “Scomparso nel giorno del compleanno, Enzo mancherà a tutti”Portoferraio, 30 gennaio 2026 – Enzo Puccini é morto mentre stava facendo un esame diagnostico, proprio il giorno del suo 80esimo compleanno.

Treviglio, operaio di 57 anni travolto da una lastra: muore nel giorno del compleanno della figliaI sindacati parlano di ennesima vittima sul lavoro in Lombardia: dall’inizio dell’anno sono già sei i morti.