Muore nel sonno a 47 anni nel giorno del compleanno la città piange Giampaolo Lautieri

Un uomo di 47 anni è deceduto nel sonno nel giorno del suo compleanno a Cassino, città della provincia di Frosinone. La notizia ha suscitato dolore tra i cittadini, mentre le forze dell’ordine stanno indagando sulle cause del decesso. La famiglia ha comunicato la scomparsa, e la comunità si stringe attorno ai familiari in questo momento difficile. La salma è stata trasferita presso l’istituto di medicina legale per gli accertamenti del caso.

Professionista stimato e volto noto dell’agenzia Unipol di via Cimarosa, era conosciuto per la sua umanità e la passione per le moto Un compleanno che si è trasformato in tragedia quello vissuto ieri a Cassino (Frosinone), dove Giampaolo Lautieri si è spento improvvisamente nel sonno all’età di 47 anni. A dare l’allarme sono stati i familiari che, preoccupati dal suo insolito silenzio, hanno deciso di entrare nella sua stanza. Purtroppo, per lui non c’era già più nulla da fare: un malore improvviso lo aveva strappato alla vita durante la notte. La notizia si è diffusa rapidamente in città, lasciando sgomenti amici, clienti e conoscenti.... 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Muore nel sonno a 47 anni nel giorno del compleanno, la città piange Giampaolo LaautieriProfessionista stimato e volto noto dell’agenzia Unipol di via Cimarosa, era conosciuto per la sua umanità e la passione per le moto Un compleanno...

Muore dentro la Tac, tragedia nel poliambulatorio. “Scomparso nel giorno del compleanno, Enzo mancherà a tutti”Portoferraio, 30 gennaio 2026 – Enzo Puccini é morto mentre stava facendo un esame diagnostico, proprio il giorno del suo 80esimo compleanno.

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NOVITÀ EDITORIALE Un omaggio alla genialità che nasce dalla musica delle parole e dalla poesia dei suoni. Da Marradi, luogo d'origine e destino, si fronteggiano due geni inquieti e purissimi: Dino Campana e Giampaolo Pape Gurioli. Poeta l'uno, - facebook.com facebook