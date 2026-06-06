Questa mattina a Porto Sant’Elpidio un’esplosione ha causato il crollo di una palazzina. Si registrano un morto e alcuni feriti. Le operazioni di soccorso sono in corso, con squadre di vigili del fuoco sul posto. La causa dell’esplosione non è ancora nota. La zona è stata evacuata e le autorità stanno effettuando verifiche. Non sono stati resi noti dettagli su eventuali altri coinvolti o sulle condizioni dei feriti.

Dramma questa mattina a Porto Sant’Elpidio, in provincia di Fermo, dove si è verificata una violenta esplosione. Il fatto intorno alle 5.00, quando si è udito un forte boato. A seguito di ciò, una palazzina sita in via Trentino è crollata, travolgendo chi si trovava al suo interno. Immediato l’intervento dei soccorsi, arrivati in forze. I vigili del fuoco sono riusciti ad estrarre due anziani, entrambi ancora vivi, mentre un uomo è stato trovato morto. Al momento sono in corso le ricerche di una quarta persona: una donna anziana ancora dispersa. A crollare è stato un edificio a due piani, con tanto di sottotetto. Secondo quanto riferito fino ad ora, l’esplosione che ha causato la tragedia sarebbe avvenuta al secondo piano, dove vivevano una coppia di anziani e il figlio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Tragedia a Porto Sant’Elpidio: l’esplosione, poi il crollo della palazzina. Un morto e feriti

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Crolla una palazzina a Porto Sant'Elpidio: un morto, due feriti e un disperso

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