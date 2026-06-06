Esplosione a Porto Sant’Elpidio | crolla una palazzina un morto e diversi feriti

Una palazzina è crollata questa mattina a Porto Sant’Elpidio, in provincia di Fermo, a seguito di un’esplosione. L’incidente ha provocato un morto e diversi feriti. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che stanno lavorando per estrarre eventuali sopravvissuti e valutare i danni. La causa dell’esplosione non è ancora nota. La zona è stata messa sotto sequestro per le indagini.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Dramma all’alba in provincia di Fermo. Una violenta esplosione ha causato il crollo di una palazzina a Porto Sant’Elpidio, comune marchigiano di circa 25 mila abitanti situato in provincia di Fermo. L’incidente si è verificato poco prima delle 6 del mattino di sabato 6 giugno in via Trentini. Sul luogo della tragedia sono arrivati rapidamente i vigili del fuoco, il personale sanitario del 118 e le forze dell’ordine per gestire l’emergenza e coordinare i soccorsi. Il bilancio provvisorio parla di una vittima, tre persone ferite e una donna ancora dispersa. L’ipotesi principale: una fuga di gas. Secondo le prime ricostruzioni, all’origine della deflagrazione potrebbe esserci stata una fuga di gas, anche se le cause esatte sono ancora in fase di accertamento. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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Esplosione a Porto SantElpidio, palazzina crolla: un morto, un disperso e un ragazzo salvato

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