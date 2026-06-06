Un’esplosione avvenuta all’alba ha causato il crollo parziale di una palazzina. Una persona è stata estratta viva, mentre si cercano ancora una donna dispersa e un’altra persona ferita. Non sono stati forniti dettagli sulle cause dell’esplosione o sull’origine delle vittime. Le operazioni di soccorso sono in corso per recuperare eventuali sopravvissuti e verificare eventuali altri feriti o dispersi.

La tragica esplosione avvenuta all’alba ha portato al crollo parziale di una palazzina. Un ragazzo è stato estratto vivo e proseguono le ricerche di una donna che risulta dispersa Poco prima delle 6 del mattino si è verificata unaforte esplosione che ha provocato il crollo parziale di una palazzinadi due piani a Porto Sant’Elpidio, una località di mare nel Fermano. Sul posto, in via Trentino, sono prontamente intervenuti i Vigili del fuoco. Secondo quanto emerso, i soccorritori del Corpo Nazionale hannoestratto il corpo senza vita di un uomo tra le macerie. A diramare la notizia sono stati i Vigili del fuoco, specificando anche chedue feriti sono stati immediatamente soccorsi dai sanitari del 118. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Porto Sant’Elpidio, crolla una palazzina dopo esplosione: un morto e due feriti

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Palazzina crolla dopo un'esplosione nel Fermano, un morto e due feriti

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Crolla palazzina a Porto Sant’Elpidio, un morto e due feriti: si cerca donna dispersa x.com

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