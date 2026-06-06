Traffico Roma del 06-06-2026 ore 07 | 30

Da romadailynews.it 6 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alle 7:30 del 6 giugno 2026, il traffico a Roma sulla strada Sofia di Collatina è rallentato a causa di lavori in corso. La carreggiata è ridotta e si circola su una sola corsia tra via della. Le auto procedono lentamente in entrambe le direzioni, con code formate in entrambi i sensi di marcia. Nessun incidente segnalato.

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Luceverde Roma lavori in corso Sofia di Collatina si viaggia su carreggiata ridotta tra via della Rustica e via Cesare De Cupis fino al 30 giugno corteo in programma questo pomeriggio dalle 17 alle 19 a Trastevere partenza da Piazza Mastai e arrivo in Piazza Navona dopo aver percorso Viale Trastevere via Arenula Corso Vittorio e costo Rinascimento inevitabili c'è il passaggio dei partecipanti questa sera e domani sera al Circo Massimo Cesare Cremonini in concerto già chiusa in via dei Cerchi con modifiche alla viabilità in via della Greca via dell'Ara massima di Ercole e in via del Circo Massimo previste deviazioni per numerose... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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