Alle prime ore di questa mattina, alle 8:30, si è verificato un incidente sulla Roma Fiumicino, tra il raccordo e via della... Il traffico risulta rallentato in quella zona, con code che si estendono lungo la carreggiata. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso e le forze dell'ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica dell'accaduto. Le autorità stanno ancora raccogliendo dettagli e non sono state fornite informazioni su eventuali feriti.

Luceverde Roma Bentrovati un incidente nel traffico sulla Roma Fiumicino da raccordo a via della Magliana verso il centro città intenso il traffico sulla carreggiata interna del raccordo con code tra Casilina e via Curia tratti anche in esterna tra Prenestina e Tiburtina e proseguendo la lentamente da Casal del Marmo e Montespaccato Cody sul tratto Urbano della Roma L'Aquila tra raccordo l'uscita della tangenziale in quest'ultima direzione code sulla stessa tangenziale Tra la batteria Nomentana e Tor di Quinto verso lo stadio Olimpico è fine anche verso San Giovanni tra Prenestina & viale Castrense intenso il traffico sulla Flaminia con code...🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 06-05-2026 ore 08:30

Ecco com'era l'antica Roma nel 320 d.C.

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