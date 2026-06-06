Alle 09:30 di oggi, le strade di Roma mostrano traffico intenso, secondo i dati dell’infomobilità. Il servizio, gestito da Luce Verde e Roma Servizi per la Mobilità, resterà attivo fino a domani. Si registrano rallentamenti e code in diverse zone centrali e periferiche della città. La situazione potrebbe peggiorare nelle ore di punta, con alcune arterie particolarmente congestionate.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità fino a domani domenica 7 giugno al Foro Italico le gare per il World Grand Prix Roma 2026 presenti tantissimi atleti del ranking mondiale attenzione alla disciplina provvisoria di traffico lungo viale del Foro Italico Lungotevere Maresciallo Diaz Largo Lauro De Bosis e Piazzale Maresciallo Giardino E questa sera e domani al Circo Massimo Cesare Cremonini in concerto è già chiusa via dei Cerchi altri provvedimenti alla viabilità Sono in corso in via della Greca in via dell'Ara massima di Ercole e in via del Circo Massimo previste deviazioni per numerose linee del trasporto pubblico prevista anche la chiusura della stazione metro di Circo Massimo per cui treni transiteranno senza fermare all'occorrenza si potranno utilizzare le stazioni di piramide o di Colosseo https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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© Romadailynews.it - Traffico Lazio del 06-06-2026 ore 09:30

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