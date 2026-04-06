Traffico Lazio del 06-04-2026 ore 09 | 30

Alle 9:30 del 6 aprile 2026, le principali strade della regione sono risultate generalmente tranquille, senza particolari incidenti o code significative. Le condizioni del traffico hanno mostrato una situazione stabile, con poco movimento su arterie principali e strade di collegamento. Le forze dell’ordine non hanno segnalato eventi rilevanti o interventi in corso, permettendo un flusso regolare dei veicoli in tutta la zona.

Luceverde Lazio Buongiorno Bentrovati Tutto abbastanza tranquillo al momento sulle principali direttrici stradali del Lazio una pasqua dell'Angelo accompagnata da un campo di alte pressioni in virtù della presenza dell'anticiclone Quindi con tempo stabile assolato su tutta la regione favoriti pertanto ogni sfruttamento in mattinata prevalentemente a breve raggio le gite fuori porta Come da tradizione i maggiori flussi di traffico sono attesi In ogni caso nel tardo pomeriggio nelle prime ore della serata a causa dei rientri in particolare sulla Roma Firenze lungo la Roma Napoli e sulla A24 roma-l'aquila-teramo vado a portare la circolazione... 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Lazio del 06-04-2026 ore 09:30 Traffico Lazio del 04-04-2026 ore 09:30Luceverde Lazio Buongiorno Bentrovati sabato 4 aprile giornata caratterizzata da bollino rosso che vede partenza e Transiti sulle principali arterie... Traffico Lazio del 06-02-2026 ore 09:30Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità in primo piano il maltempo che durante la notte ha causato non... Raf - Ora e per sempre (Official Video - Sanremo 2026) Temi più discussi: Vacanze Pasqua 2026: previsioni traffico. Viaggiare in sicurezza; Previsioni traffico Pasqua 2026 e Pasquetta; A Roma stop al traffico per l'ultima Domenica ecologica della stagione; Le strade chiuse a Roma sabato 4 e domenica 5 aprile. Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-04-2026 ore 08:40Astral infomobilità Un saluto e buona Pasquetta dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio per colazione regolare sulle ... romadailynews.it Traffico Lazio del 05-04-2026 ore 09:30Luceverde Lazio Bentrovati proseguo in provincia di Viterbo i lavori sul raccordo Viterbo Terni con scambio di carreggiata tra Bomarzo e l'uscita di ... romadailynews.it SCOPERTO ALL’AEROPORTO DI FIUMICINO TRAFFICO ILLEGALE DI PELLI DI RETTILE. I Finanzieri del Comando Provinciale di Roma, in sinergia con i funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) dell’Ufficio Lazio 2, hanno intercettato pres facebook