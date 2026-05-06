Traffico Lazio del 06-05-2026 ore 09 | 30

Alle 9:30 di questa mattina, sulla A1 tra Ponzano Romano e il tratto tra Roma e Firenze, si è verificato un incidente che ha causato rallentamenti e code nel traffico in quella zona. La situazione è ancora in evoluzione, con i mezzi di soccorso e le autorità sul posto per gestire la situazione e ripristinare la circolazione. Nessuna informazione ufficiale sui dettagli dell’incidente o eventuali feriti.

Luceverde Lazio Bentrovati un incidente con le traffico sulla A1 Roma Firenze tra Ponzano Romano la diramazione Roma nord verso Roma sempre per incidente il traffico rallenta sulla Roma Fiumicino da via della Magliana verso il centro città a Roma intenso il traffico sulla carreggiata interna del raccordo concludi tra Casilina e Appia code a tratti anche in esterna tra Prenestina e Tiburtina e più avanti Ci sono code tra lucide Aurelia Lepontina Cosa hai sul tratto Urbano della Roma L'Aquila tra Tor cervare lucida Per la tangenziale est è in quest'ultima direzione e cose sulla stessa tangenziale Tra Tiburtina e Campi Sportivi verso lo stadio...🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Lazio del 06-05-2026 ore 09:30 Notizie correlate Traffico Lazio del 05-05-2026 ore 09:30Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità temporaneamente chiuso un albero caduto il tratto di via... Traffico Lazio del 06-03-2026 ore 09:30luce verde Lazio Bentrovati intenso traffico sulla rete viaria laziale in particolare nella zona di Roma sul Raccordo Anulare Ci sono rallentamenti e... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Previsioni traffico ponte del 1 maggio; Ponte del 1° maggio al via: traffico intenso tra Lazio e Abruzzo, domenica da bollino nero per i rientri; Lazio, il mare più limpido è qui: 3 spiagge dove andare in primavera; Gli Autovelox nel Lazio fino al 10 maggio 2026: le tratte controllate giorno per giorno. Traffico Lazio del 06-05-2026 ore 09:30Luceverde Lazio Bentrovati un incidente con le traffico sulla A1 Roma Firenze tra Ponzano Romano la diramazione Roma nord verso Roma sempre per incidente ... romadailynews.it Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-05-2026 ore 07:25Astral infomobilità Astral infomobilità servizio della regione Lazio in apertura il porto ferroviario sulla linea Roma Napoli a causa di guasto tecnico la ... romadailynews.it #Roma vs #Fiorentina 35^ giornata campionato #SerieA #4Maggio ore 20.45 #StadioOlimpico particolare disciplina di traffico nell'area del #ForoItalico tinyurl.com/28wyb7y6 Waze Lazio #viabiliLAZ - facebook.com facebook