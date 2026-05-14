Smembrato e gettato nel fiume | giovane pugile trovato morto in Colombia La madre lo riconosce dai tatuaggi

Un giovane pugile è stato trovato senza vita nel fiume Magdalena, nella zona rurale di Cabica, vicino a Barranquilla, in Colombia. Il corpo era smembrato e recuperato dalle acque poche ore dopo aver disputato il suo primo incontro da professionista. La madre ha riconosciuto il figlio dai tatuaggi presenti sul corpo. Le autorità stanno indagando sull’accaduto.

Un giovane pugile è stato orribilmente ritrovato con il corpo smembrato nella acque del fiume Magdalena, nella zona rurale di Cabica nei pressi di Barranquilla (in Colombia ) poche ore dopo aver perso il suo primo incontro da professionista. I resti di Yeiner Andres Gomez Sandoval, 28 anni, sono stati rinvenuti galleggianti nel fiume da alcuni pescatori e successivamente identificati dalla madre grazie ai suoi tatuaggi distintivi: un serpente e un cuore tatuati sul torso e sul petto del pugile. Le ricerche nella zona sono ancora in corso, perché alcune parti del corpo non sono ancora state ritrovate. Yeiner ha perso il suo unico incontro da professionista contro Leider Galvis nel main event del torneo WBA Future Champions Colombia, svoltosi presso la palestra Cuadrilatero di Barranquilla.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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