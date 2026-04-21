Semina il panico in paese con una pistola a salve | tradito dai tatuaggi

In un paese della provincia, i carabinieri hanno denunciato un giovane di 18 anni, originario dell’Est Europa e residente nella zona. L'indagine è nata dopo che il ragazzo aveva seminato il panico mostrando una pistola a salve in pubblico. Durante le verifiche, i militari hanno identificato l’individuo grazie ai tatuaggi che portava, che hanno contribuito a chiarire le sue generalità. La rapida attività di indagine ha portato alla sua denuncia.

In paese, è inutile nasconderlo, si era creata una certa apprensione. I carabinieri della stazione di San Martino di Lupari, a conclusione di una rapida attività d’indagine, hanno denunciato un 18enne, originario dell’Est Europa e residente nell’alta Padovana, ritenuto responsabile del reato di.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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