TRA SPORT E IMPRESA L’epopea di Varese Un vero capolavoro nato in provincia

Negli anni Settanta, la città di Varese ha vissuto un episodio unico nel mondo dello sport professionistico. La squadra locale ha raggiunto risultati straordinari, creando un vero e proprio capolavoro che ancora oggi viene ricordato. La vicenda si caratterizza per il successo ottenuto e la crescita del movimento sportivo, senza precedenti nella storia locale. La storia si è sviluppata tra sport e impresa, lasciando un segno indelebile nella memoria collettiva.

Diventa quasi una terra di miracoli la piccola Varese negli anni Settanta del Novecento. Perché accade un fenomeno mai più replicato nello sport professionistico. Per dieci stagioni di fila la locale squadra di pallacanestro di proprietà della famiglia Borghi, il capitano d’industria che con il marchio Ignis aveva segnato l’epoca del boom economico portando frigoriferi e lavatrici nelle case degli italiani, si qualifica alla finale di Coppa dei Campioni, la massima competizione continentale (oggi Eurolega ). Vincendone la metà. Un’epopea sportiva che ha segnato generazioni di ragazzini che hanno sognato, negli anni a venire, di tirare a canestro come Bob Morse, saltare come Manuel Raga, passare il pallone come Aldo Ossola e svettare a rimbalzo come Dino Meneghin. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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