Varese celebra il Premio Chiara | tra romanzi e leggende dello sport

A Varese si svolgono due eventi gratuiti legati al Premio Chiara, che coinvolgono sia la letteratura che la storia dello sport. Nel fine settimana, la città ospiterà incontri dedicati a romanzi e leggende sportive, portando il pubblico a scoprire narrativi e figure di rilievo nel panorama culturale e sportivo locale. Gli appuntamenti sono stati annunciati e si terranno nel centro cittadino.

Il Premio Chiara porta la letteratura e la memoria sportiva nel cuore di Varese con due appuntamenti gratuiti previsti per il prossimo fine settimana. Venerdì 17 aprile, alle ore 18 presso la Sala Montanari, sarà protagonista Andrea Vitali, mentre sabato 18 aprile, alle ore 18 in Villa Recalcati, prenderà il posto Paolo De Chiesa. L’offerta culturale della città si concentra su due figure di rilievo nazionale che intrecciano l’arte narrativa con la storia del movimento sportivo italiano. La programmazione prevede un dialogo tra autori e figure istituzionali o giornalistiche, permettendo alla cittadinanza di accedere senza costi a contenuti di alto profilo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Varese celebra il Premio Chiara: tra romanzi e leggende dello sport Notizie correlate I quattro Gianni: Smorto e le leggende dello sportUn incontro dedicato a quattro leggende del giornalismo sportivo si terrà il 20 marzo alle 18:00 presso Materia, in via Confalonieri 5 a Castronno. Varese celebra il basket: Meo Sacchetti riceve il premio Nico MessinaIl prossimo 20 aprile, la Sala Montanari di Varese ospiterà alle ore 19 la settima edizione del Premio nazionale Nico Messina, un evento che celebra... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Amici di Piero Chiara-Comune. Firmata la collaborazione: la sede sarà nell’ex Caserma; A Varese il basket celebra la sua storia: a Meo Sacchetti il VII Premio Nazionale Nico Messina; Al Miv la rassegna di cinema dedicata alla montagna inizia con Ski – Il più grande ski tour di sempre; La città del grande basket. Ora celebra la sua storia. Premio a Meo Sacchetti. Premio Chiara, appuntamenti con letteratura e valanga azzurra: arrivano Andrea Vitali a Paolo De ChiesaVenerdì 17 aprile alle 18, alla Sala Montanari di Varese (via dei Bersaglieri 1), Andrea Vitali presenta il suo ultimo romanzo edito da Garzanti, I rimedi del dottor Aiace Debouché, in dialogo con Sal ... varesenews.it Varese e Premio Chiara: un accordo quinquennale per il futuro della cultura con sede nell’ex CasermaVARESE, 13 apèrile 2026-Il legame tra il Comune di Varese e l'associazione Amici di Piero Chiara si consolida ufficialmente attraverso la firma di un accordo di collaborazione strategico, destinato a ... varese7press.it Nel 2026 ricorre il quarantennale dalla scomparsa di Piero Chiara. Inoltre, cinque anni fa, nel 2021, ci lasciava Federico Roncoroni, che di Chiara fu primo collaboratore e tra gli artefici del nostro Premio. Ci è parso quindi significativo che il primo evento "chiari - facebook.com facebook