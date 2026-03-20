A Sondrio si svolge per la prima volta in Italia il musical dedicato a Tom Sawyer, celebrando così i 150 anni dal romanzo di Mark Twain. Lo spettacolo è nato nel garage di casa, dove sono iniziati i primi tentativi di mettere in scena le scene, tra prove, errori e molto impegno. La produzione porta sul palcoscenico la storia di uno dei personaggi più amati della letteratura americana.

Tom Sawyer, il musical per la prima volta in Italia per festeggiare i 150 anni dalla pubblicazione del romanzo di Mark Twain. Il debutto il 27 marzo a Sondrio, al teatro sociale, con una matinée dedicata alle scuole e una replica serale aperta al pubblico. Si prosegue il 31 marzo a Tirano al cinema teatro Mignon, l’11 aprile a Milano al Teatro Blu e termina il 17 aprile al Piccolo Teatro Martesana a Cassina de’ Pecchi, nel milanese. Ideato, scritto e diretto da Emanuele Revalente, il musical racconta le avventure del giovane vivace e intraprendente Tom Sawyer e dei suoi amici nella cittadina di St. Petersburg. Il progetto nasce dal libretto di Mark Twain, trasformato in un’opera moderna grazie all’adattamento teatrale e alla regia di Emanuele Revalente. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Il capolavoro di Twain a Sondrio “Tutto è nato nel garage di casa. Tra prove, errori e tanto sudore“

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