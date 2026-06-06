L’ex calciatore ha dichiarato che senza l’Italia il Mondiale è diverso. Ha commentato il giocatore turco Yildiz, definendolo tecnico e moderno, ma ha aggiunto che i veri numeri 10 sono altri. Totti ha parlato in vista dell’inizio del torneo senza la nazionale italiana.

L’ex capitano ed attaccante della Roma, Francesco Totti, ha parlato così in vista dell’inizio dei Mondiali senza l’Italia: le sue parole. L’ex capitano della Roma, Francesco Totti, è intervenuto a un evento di padel organizzato dalla WLPT a Istanbul, parlando della carriera di Vincenzo come allenatore e del Mondiale, oltre a commentare la stagione dei giallorossi. Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano Sulla carriera dell’ex compagno, Totti ha dichiarato: « Sicuramente Vincenzo è una persona di casa, una persona che conosco da tantissimo tempo. Ha intrapreso la carriera di allenatore e sta facendo grandi cose. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

Segui gli aggiornamenti su Italia.

© Calcionews24.com - Totti: «Senza l’Italia è un Mondiale diverso. Yildiz? Giocatore tecnico e moderno, ma i veri numeri 10 sono altri»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Totti sulla Turchia: Montella pronto a brillare al Mondiale

Notizie e thread social correlati

Chanel Totti e Filippo Laurino: «A Pechino Express volevamo farcela con le nostre forze senza l'aiuto di nessuno. Incluso Francesco Totti. Siamo due ragazzi normali che si sono divertiti a giocare: il giudizio degli altri non ci tocca»Chanel Totti e Filippo Laurino hanno partecipato a Pechino Express dichiarando di aver cercato di arrivare alla fine del percorso senza ricevere...

Operazione nostalgia, delirio per Totti: "Follia Mondiale senza Italia" [VIDEO]Più di diecimila persone hanno affollato il Palazzo dello Sport dell’Eur per assistere a un evento dedicato a Totti, incentrato sulla sua carriera e...

Temi più discussi: Totti entusiasta della Roma: Non pensavo potesse arrivare in Champions. Mondiale? Senza l'Italia è diverso; Totti: Non pensavo che la Roma potesse arrivare in Champions. Mondiale senza Italia? E' diverso; Francesco Totti, l'intervista: 'Senza Italia un Mondiale diverso'. E su Yildiz; Totti: Senza Italia è un Mondiale diverso. La Roma in Champions mi ha esaltato.

#Totti: Senza Italia un Mondiale diverso. E su #Yildiz e la #Roma... #SkySport #SkySerieA #SerieA x.com

Totti amareggiato: Senza Italia manca un pezzo di Mondiale. Poi incensa MontellaNel corso di un'intervista durante l'EA7 WORLD LEGENDS PADEL TOURl 'EA7 WORLD LEGENDS PADEL TOUR', l'ex bandiera della Roma Francesco Totti ha toccato vari temi dell'attualità del calcio italiano, sof ... tuttomercatoweb.com

Pagina 2 | Totti entusiasta della Roma: Non pensavo potesse arrivare in Champions. Mondiale? Senza l'Italia è diversoL'ex capitano giallorosso ha parlato anche della Turchia di Montella, di Yildiz e di Gattuso alla Lazio nel corso di un'intervista durante l'EA7 WORLD LEGENDS PADEL TOUR ... corrieredellosport.it

La Notte in cui Francesco Totti Controllò il Giuseppe Meazza reddit