Operazione nostalgia delirio per Totti | Follia Mondiale senza Italia VIDEO

Da agi.it 29 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Più di diecimila persone hanno affollato il Palazzo dello Sport dell’Eur per assistere a un evento dedicato a Totti, incentrato sulla sua carriera e sulla passione per il calcio. Durante l’iniziativa, sono stati mostrati video e immagini dell’ex calciatore, attirando l’attenzione dei tifosi. La serata ha riscosso grande successo tra i presenti, che hanno partecipato con entusiasmo alle attività proposte.

AGI - Più di diecimila persone hanno riempito il  Palazzo dello Sport dell’Eur  per “ Serie A - Operazione Nostalgia ”, il grande  raduno indoor  che ha riportato in campo  campionissimi di ieri, protagonisti di una serata che ha mescolato  spettacolo,  ricordi di un calcio vero  che forse oggi non c'è più e puro  divertimento. La giornata era iniziata già al  Fan Village  allestito al  Parco delle Cascate, preso d’assalto fin dalle prime ore della mattina da centinaia di  tifosi. Code ordinate, sorrisi, cellulari pronti e maglie tese verso i propri  idoli  nella speranza di strappare un  autografo. Un  entusiasmo genuino, quasi febbrile, fatto di attese e piccoli momenti che per molti valgono quanto una partita. 🔗 Leggi su Agi.it

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© Agi.it - Operazione nostalgia, delirio per Totti: "Follia Mondiale senza Italia" [VIDEO]

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