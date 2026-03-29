Operazione nostalgia delirio per Totti | Follia Mondiale senza Italia VIDEO

Più di diecimila persone hanno affollato il Palazzo dello Sport dell’Eur per assistere a un evento dedicato a Totti, incentrato sulla sua carriera e sulla passione per il calcio. Durante l’iniziativa, sono stati mostrati video e immagini dell’ex calciatore, attirando l’attenzione dei tifosi. La serata ha riscosso grande successo tra i presenti, che hanno partecipato con entusiasmo alle attività proposte.

AGI - Più di diecimila persone hanno riempito il Palazzo dello Sport dell’Eur per “ Serie A - Operazione Nostalgia ”, il grande raduno indoor che ha riportato in campo campionissimi di ieri, protagonisti di una serata che ha mescolato spettacolo, ricordi di un calcio vero che forse oggi non c'è più e puro divertimento. La giornata era iniziata già al Fan Village allestito al Parco delle Cascate, preso d’assalto fin dalle prime ore della mattina da centinaia di tifosi. Code ordinate, sorrisi, cellulari pronti e maglie tese verso i propri idoli nella speranza di strappare un autografo. Un entusiasmo genuino, quasi febbrile, fatto di attese e piccoli momenti che per molti valgono quanto una partita. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Operazione nostalgia, delirio per Totti: "Follia Mondiale senza Italia" [VIDEO] Articoli correlati Totti torna in campo a Roma per Operazione NostalgiaCi sono date che nel calcio non restano semplicemente nel calendario, ma si trasformano in simboli. Leggi anche: “Questo voi non lo sapete”. Chanel Totti, la confessione senza filtri su Ilary Blasi e Francesco Totti