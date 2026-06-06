La finale della terza edizione del Torneo dei Rioni si terrà il 1° luglio al campo Fantaccini di Iolo. Il torneo coinvolge squadre di diversi rioni della città e si svolge durante l’estate. Il calendario delle partite precedenti e le date delle semifinali non sono state ancora comunicate. La finale si disputerà in un campo all’aperto, con orari e orari delle semifinali ancora da definire.

La finale della terza edizione del Torneo dei Rioni di Prato si giocherà il prossimo 1 luglio al Fantaccini di Iolo. Questa l’ultima novità relativa alla competizione ideata dall’imprenditore Sandro Ciardi, che prenderà il via tra circa due settimane a Iolo. Confermato, accanto a quello dei grandi, il torneo "juniores" e saranno proprio i giovani ad aprire la rassegna: il prossimo 22 giugno, alle 21, i Rossi di Santa Trinita sfideranno gli Azzurri di Santa Maria nella prima semifinale, mentre la sera successiva si fronteggeranno Verdi di San Marco e Gialli di Santo Stefano. Rossi – Azzurri (24 giugno) e Verdi – Gialli (25 giugno) sarà l’incrocio che si ripeterà anche per quel che riguarda le semifinali dei "senior". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Torneo dei Rioni, ecco il calendario. Finalissima il 1 luglio al "Fantaccini"

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