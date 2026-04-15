Il torneo dei Rioni del 2026 sta per entrare nella fase più attesa, con le semifinali che si svolgeranno a partire dal 22 giugno. La prima partita vedrà i giovani della categoria juniores dei Rossi di Santa Trinita affrontare gli Azzurri di Santa Maria. L’evento riunisce squadre rappresentative di diversi rioni cittadini, con le partite che si svolgeranno in diverse date e sedi.

Ad aprire l’edizione 2026 del "Torneo dei Rioni" di calcio saranno i giovani della categoria "juniores": si parte il prossimo 22 giugno, quando i Rossi di Santa Trinita sfideranno gli Azzurri di Santa Maria. La sera successiva, si misureranno invece i Gialli di Santo Stefano (campioni in carica della categoria giovanile) ed i Verdi di San Marco. Completato questo passaggio, scatterà il torneo dei "senior", ricalcando gli abbinamenti della competizione giovanile: i Rossi bi-campioni uscenti giocheranno contro gli Azzurri il 24 giugno prossimo, mentre Gialli – Verdi è stata prevista per il giorno successivo. Questo l’esito del sorteggio che darà ufficialmente il via alla terza edizione del Torneo (con i campi sportivi che ospiteranno le partite che saranno ufficializzati in un secondo momento).🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Torneo dei Rioni. Ecco le semifinali

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