Torna l’AperiGene di Gnocchi Primo ospite sarà Branduardi

Notizia in breve

L’AperiGene di Gnocchi riprende al Museo delle Ceramiche di Faenza con il primo ospite, il cantautore Branduardi. La rassegna, intitolata ‘Incontri ravvicinati di altro tipo’, prevede incontri tra Gene Gnocchi e vari ospiti. Gli eventi si svolgono nel contesto del museo e si concentrano su conversazioni e momenti di intrattenimento. La manifestazione è rivolta al pubblico e si svolge in ambienti chiusi. La data del primo appuntamento non è ancora stata comunicata.