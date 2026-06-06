Torna l’AperiGene di Gnocchi Primo ospite sarà Branduardi
L’AperiGene di Gnocchi riprende al Museo delle Ceramiche di Faenza con il primo ospite, il cantautore Branduardi. La rassegna, intitolata ‘Incontri ravvicinati di altro tipo’, prevede incontri tra Gene Gnocchi e vari ospiti. Gli eventi si svolgono nel contesto del museo e si concentrano su conversazioni e momenti di intrattenimento. La manifestazione è rivolta al pubblico e si svolge in ambienti chiusi. La data del primo appuntamento non è ancora stata comunicata.
Torna al Museo delle Ceramiche di Faenza l’AperiGene, quest’anno sottotitolato ‘Incontri ravvicinati di altro tipo’, rassegna di appuntamenti che vede Gene Gnocchi protagonista insieme a sempre nuovi ospiti. La kermesse di interviste-spettacolo torna dunque ad animare l’estate faentina nella sua quarta edizione. Anche quest’anno, sarà ospitata nel suggestivo cortile del Museo internazionale delle ceramiche (o nella sala ‘Interrato’, in caso di maltempo), in orario di aperitivo, alle 17.30 o 18 in base al tipo di visita scelta. Gli ospiti dell’edizione 2026 saranno il cantautore Angelo Branduardi, al Mic il 2 luglio, seguito dal virologo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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