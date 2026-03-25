Raffaele Sollecito sarà il primo ospite della nuova serie “Belve Crime”, che fa parte dello spin-off di “Belve”. La conduttrice Francesca Fagnani tornerà in televisione con queste puntate, che andranno in onda prossimamente su Perizona. La trasmissione si concentrerà su storie legate a fatti di cronaca e procedimenti giudiziari.

Francesca Fagnani è pronta a tornare in tv con “Belve” e con lo spin-off “Belve Crime”. Le nuove puntate andranno in onda questa primavera e in queste ore circolano i primi rumors sugli ospiti. Per quanto riguarda “Belve Crime”, format che riaccende i riflettori su delitti e cold case che hanno scosso l’opinione pubblica italiana, il primo ad accomodarsi sullo sgabello per rispondere alle domande della giornalista romana sarà Raffaele Sollecito. A spoilerarlo è “L’Espresso”.CLICCA E SEGUICI SU FACEBOOK Il nome di Raffaele Sollecito è ancora oggi associato all’omicidio di Meredith Kercher, una studentessa britannica di 21 anni dell’Università di Leeds, che fu trovata morta il 1º novembre 2007 nel suo appartamento a Perugia, città in cui stava facendo l’Erasmus. 🔗 Leggi su Perizona.it

© Perizona.it - Raffaele Sollecito sarà il primo ospite di “Belve Crime”

Articoli correlati

Ritorna Belve Crime: Raffaele Sollecito sarà ospite del format di Francesca FagnaniQuesta primavera torna su Rai2 Belve Crime, il format ideato da Francesca Fagnani e dedicato ai casi di cronaca che hanno segnato l'opinione pubblica.

Leggi anche: Belve e Belve Crime: da Amanda Lear a Raffaele Sollecito, i nuovi ospiti di Francesca Fagnani (anche nip)

Aggiornamenti e notizie su Raffaele Sollecito

Temi più discussi: Belve Crime, Raffaele Sollecito sarà il primo ospite della nuova stagione. Si riaccendono i riflettori sul caso Meredith; Belve e Belve Crime tornano su Rai 2: Raffaele Sollecito sarà in studio con Francesca Fagnani; Ritorna Belve Crime: Raffaele Sollecito sarà ospite del format di Francesca Fagnani; Raffaele Sollecito a Belve Crime: l’intervista che riapre il caso Meredith Kercher.

Belve Crime, Raffaele Sollecito sarà il primo ospite della nuova stagione. Si riaccendono i riflettori sul caso MeredithSarà Raffaele Sollecito il primo a sedersi sulla scomoda sedia di Belve Crime, il programma ideato e condotto da Francesca Fagnani, pronto a ripartire con le nuove registrazioni della stagione che and ... corrieredellumbria.it

Raffaele Sollecito: il caso Meredith Kercher sbarca in tvIl caso Meredith Kercher torna protagonista in televisione. La scelta che riguarda Raffaele Sollecito destinata a far discutere. newsmondo.it

È proprio il programma della Fagnani a tornare al centro dell’attenzione con una scelta destinata a far discutere. Il primo ospite della nuova tornata di registrazioni è infatti Raffaele Sollecito, figura legata alla vicenda dell’omicidio di Meredith Kercher, un caso c - facebook.com facebook