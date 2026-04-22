Il Torino Pride si avvicina al suo ventesimo anniversario, che verrà celebrato il 6 giugno 2026 con una sfilata dedicata. La manifestazione, iniziata due decenni fa, ha portato avanti le battaglie e le iniziative a favore dei diritti della comunità LGBTQIA+ locale. La celebrazione di questa ricorrenza si inserisce in un percorso che porterà alla candidatura per l’EuroPride del 2027.

Il Torino Pride si prepara a celebrare un traguardo storico il prossimo 6 giugno 2026, quando la manifestazione raggiungerà i vent’anni di attività attraverso una sfilata che segna un passaggio fondamentale per il movimento LGBTQIA+ della città. L’appuntamento del prossimo giugno non è solo una ricorrenza temporale, ma rappresenta il ponte tra l’eredità della storica edizione nazionale del 17 giugno 2006 e le grandi sfide internazionali che vedranno Torino protagonista nel 2027 con l’EuroPride. La scelta del tema per questa edizione speciale è stata definita dal Coordinamento con lo slogan Venti di lotte, un richiamo che intende coniugare la memoria dei due decenni trascorsi con la forza dinamica degli eventi futuri.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Torino Pride: 20 anni di lotte verso l’EuroPride del 2027

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