Torino Pride 2026 | blocchi e cambi di percorso per il 6 giugno

Il 6 giugno, per il Torino Pride 2026, alcune linee di autobus e tram subiranno variazioni improvvise. Le deviazioni riguarderanno principalmente le tratte che attraversano Piazza Castello, che sarà chiusa al traffico. Chi arriva in auto dovrà cercare alternative di parcheggio, poiché l’area sarà interdetta alla sosta. Le modifiche ai percorsi e le chiusure sono state annunciate dalle autorità, con dettagli specifici sui percorsi temporanei e le aree di sosta alternative.

Quali linee di autobus e tram subiranno variazioni repentine?. Dove potrai parcheggiare l'auto se Piazza Castello sarà chiusa?. Come cambieranno i percorsi dei mezzi pubblici durante la sfilata?. A che ora inizieranno ufficialmente i blocchi stradali in centro?.? In Breve Piano mobilità e blocchi stradali attivi dalle ore 12:00 di sabato 6 giugno. Chiusura ingresso piazza Castello e uscita parcheggio sotterraneo via Viotti. Parcheggi di piazza Roma e piazza San Carlo restano regolarmente operativi. Deviazioni bus e tram consultabili sul sito ufficiale www.gtt.to.it. Torino Pride 2026: piano di mobilità e blocchi stradali per la sfilata di sabato 6 giugno. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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