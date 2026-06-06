Nel 1972 è stato inaugurato il Topolino Park a Gatteo Mare, che quest’anno ha raggiunto il 54° anno di attività. Il parco divertimenti, frequentato principalmente da bambini, continua ad operare dopo oltre cinque decenni di apertura. La struttura offre attrazioni e spazi dedicati al pubblico di tutte le età, mantenendo la sua presenza stabile nel territorio.

Oltre mezzo secolo passato a fare divertire la gente, bambini in primis. A Gatteo Mare il Topolino Park, nato nel 1972, ha iniziato il 54° anno di vita. Nacque da un’idea di Romano Natali e sua moglie Giuliana che lo crearono e lo gestirono fino al 1995. Un vero e proprio parco dei divertimenti nel cuore della località turistica. Il Topolino Park è gestito da Patrizia Bellavista e dal marito Gian Carlo Ciacci insieme ai figli Sofia, Elia e Mattia. Si estende su oltre duemila metri quadrati, ha all’interno della sala giochi oltre cinquanta giochi e altrettanti all’esterno. E’ aperto ogni giorno dalle 9 a mezzanotte e sta registrando un buon aumento di presenze rispetto al 2025. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Topolino Park, oltre mezzo secolo di divertimento per tutte le età

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