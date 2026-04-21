Tra ferramenta e belle arti dopo oltre mezzo secolo chiude l’attività dei Podo

Dopo più di cinquant’anni di presenza sul territorio, il negozio di ferramenta e belle arti Podo, situato in viale Giovanni Paolo II a Lecce, sta per chiudere le sue porte. La decisione riguarda entrambe le attività, che per anni hanno servito clienti e artisti della zona. La chiusura segna la fine di un’epoca per questa attività commerciale che ha operato nel settore per oltre mezzo secolo.

LECCE – Dopo oltre cinquant’anni di attività, si prepara ad abbassare la saracinesca la ferramenta e negozio di belle arti Podo, in viale Giovanni Paolo II.Un’altra insegna storica del commercio cittadino esce dunque di scena, in una fase in cui il tessuto dei negozi di vicinato continua a.🔗 Leggi su Lecceprima.it The Hidden Success Habits of Billionaires and Champions in 3 Hours Notizie correlate Leggi anche: Chiude il Sant’Anna 1907: Como perde uno dei suoi ristoranti storici dopo oltre un secolo Dopo oltre mezzo secolo, storica pizzeria bresciana finisce all’astaI forni si erano spenti nel 2020, durante la prima ondata di Covid, mezzo secolo dopo l’inaugurazione (era la primavera del 1971). Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Morì davanti al marito, dopo essere stata investita. 39enne patteggia la pena. Tra ferramenta e belle arti, dopo oltre mezzo secolo chiude l’attività dei PodoFoto di famiglia prima della chiusura. LECCE – Dopo oltre cinquant’anni di attività, si prepara ad abbassare la saracinesca la ferramenta e negozio di belle arti Podo, in viale Giovanni Paolo II. lecceprima.it Chiude la storica ferramenta Belle Arti Podo aperta da oltre 50 anni?LECCE – Il panorama del commercio storico leccese perde un altro dei suoi pilastri. Dopo oltre mezzo secolo di storia, la Ferramenta e Belle Arti di Giovanni ... corrieresalentino.it