Oltre mezzo secolo di storia | ecco l' edizione 2026 della Mostra mercato dell' artigianato

Questa mattina è stata annunciata ufficialmente la 51ª edizione della Mostra mercato dell’artigianato della Valtiberina Toscana, che si terrà nel centro storico di Anghiari durante i prossimi due fine settimana. La presentazione si è svolta presso la sede di Arezzo della Camera di Commercio, coinvolgendo rappresentanti locali e organizzatori. L’evento, che dura da oltre cinquant’anni, coinvolge artigiani e operatori del settore provenienti dalla regione e si svolge regolarmente nel periodo primaverile.

È stata presentata questa mattina, durante la conferenza si è svolta nella sede di Arezzo della Camera di Commercio Arezzo-Siena, la 51ª Mostra mercato dell’artigianato della Valtiberina Toscana in programma nel centro storico di Anghiari (provincia di Arezzo) nei due fine settimana che vanno dal.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Notizie correlate Mostra dell’Artigianato 2026: presentata l’edizione numero 90ROMA – Nella sede del Ministero delle Imprese e del Made in Italy è stata presentata oggi, 18 marzo 2026, MIDA 90, la Mostra Internazionale... Alla Fortezza da Basso la 90° edizione della Mostra Internazionale dell'ArtigianatoLa Mostra Internazionale dell'Artigianato torna alla Fortezza da Basso per la sua 90° edizione. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Miracolo del calcio: il Congo-K dopo oltre mezzo secolo si qualifica per i mondiali; Boutique del Gelato, mezzo secolo di gusto: Verona celebra la sua arte del freddo; Mezzo secolo di nudismo. Nel 1976 i naturisti alla Bassona, due anni dopo le prime denunce; La storia della musica dal vivo a Trieste approda all’Antico Spazzacamino. San Basilio, mezzo secolo di condanne per i gli spacciatori del bar La ColtellataGli spacciatori che operavano nella zona del bar La Coltellata, nel quartiere romano di San Basilio, sono stati condannati dal gup a mezzo secolo di pene ... fanpage.it Mezzo secolo di nudismo. Nel 1976 i naturisti alla Bassona, due anni dopo le prime denunceAll’inizio continui blitz delle forze dell’ordine, chiamate da bagnanti scandalizzati. Ma il fenomeno prese sempre più piede e così la magistratura lo considerò un reato minore ... ilrestodelcarlino.it 2 milioni e mezzo di visualizzazioni su Facebook negli ultimi 30 giorni; 2,9 milioni di visualizzazioni su X (ex Twitter), oltre mezzo milione di visualizzazioni su Instagram e oltre 100 mila su YouTube. In media ogni mese raggiungo con il mio LAVORO 6 MILIONI facebook Ancora a distanza di oltre mezzo secolo, la rete è piena di teorie complottistiche che non hanno basi scientifiche x.com