Tommaso Zorzi l' addio ad Aurora Ramazzotti è definitivo | Amicizia finita dopo 10 anni la colpa è di entrambi Si sposa? Auguri la invidio

L'amicizia tra Tommaso Zorzi e Aurora Ramazzotti si è conclusa definitivamente, dopo dieci anni. Zorzi ha ammesso che entrambi sono responsabili della fine del rapporto, definendola una separazione collettiva. Ha anche commentato il possibile matrimonio di Aurora, dicendo di invidiarla. La relazione tra i due era iniziata tra i banchi di scuola, caratterizzata da confidenze e momenti condivisi.

C'era una volta un'amicizia nata tra i banchi di scuola, fatta di confidenze, segreti e momenti indimenticabili. Tommaso Zorzi e Aurora Ramazzotti si sono conosciuti nel 2014 al liceo e da subito hanno stretto un legame profondissimo, tanto che il conduttore, ancora adolescente, ha scelto proprio. 🔗 Leggi su Today.it

Segui gli aggiornamenti su Ramazzotti.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Chiara Ferragni fa pace con Fedez e dà consigli da mamma a Giulia Honegger, Tommaso Zorzi torna con l'ex Aurora Ramazzotti si sposa in un castelloNella settimana si sono registrate diverse novità nel mondo dello spettacolo e dei social media.

Leggi anche: Tommaso Zorzi torna single, addio ad Alex Di Giorgio

Argomenti più discussi: Pierpaolo Pretelli torna all’Isola dei Famosi ma non come conduttore; Tommaso Zorzi e la fine dell’amicizia con Aurora Ramazzotti: La colpa è condivisa, non ci sono spiragli; Tommaso Zorzi non sta più con Alex Di Giorgio e confessa: Non sono mai stato innamorato davvero in tutta la mia vita.

Alex Di Giorgio, chi è il fidanzato di Tommaso Zorzi: il passato da campione azzurro, l'attivismo e la mancata partecipazione al Grande FratelloDopo la bufera mediatica che ha travolto Andrea Pucci e la scelta di rinunciare a Sanremo, anche la vita sentimentale di Tommaso Zorzi torna nel mirino del gossip. Il gesto eclatante del comico che ha ... leggo.it