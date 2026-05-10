Chiara Ferragni fa pace con Fedez e dà consigli da mamma a Giulia Honegger Tommaso Zorzi torna con l' ex Aurora Ramazzotti si sposa in un castello

Nella settimana si sono registrate diverse novità nel mondo dello spettacolo e dei social media. Chiara Ferragni e Fedez hanno comunicato di aver fatto pace, mentre Chiara ha condiviso alcuni consigli rivolti a Giulia Honegger, in qualità di mamma. Tommaso Zorzi è tornato insieme all’ex compagna Aurora Ramazzotti, e quest'ultima si sposerà in un castello. Inoltre, la newsletter di Vanity presenta ogni settimana tre approfondimenti esclusivi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui