Chiara Ferragni fa pace con Fedez e dà consigli da mamma a Giulia Honegger Tommaso Zorzi torna con l' ex Aurora Ramazzotti si sposa in un castello

Da vanityfair.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella settimana si sono registrate diverse novità nel mondo dello spettacolo e dei social media. Chiara Ferragni e Fedez hanno comunicato di aver fatto pace, mentre Chiara ha condiviso alcuni consigli rivolti a Giulia Honegger, in qualità di mamma. Tommaso Zorzi è tornato insieme all’ex compagna Aurora Ramazzotti, e quest'ultima si sposerà in un castello. Inoltre, la newsletter di Vanity presenta ogni settimana tre approfondimenti esclusivi.

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Chiara Ferragni, pace con Fedez e Giulia Honegger Torna il sereno tra Chiara Ferragni e Fedez. I due ex hanno scelto la via della pace, soprattutto per il bene dei figli. Non solo. Tra Chiara e Giulia Honegger, nuova compagna del rapper, si è instaurata anche una bella complicità: l’influencer ha infatti consigliato all’imprenditrice la stessa ginecologa che ha seguito le nascite di Leone e Vittoria, in vista del primo figlio che aspetta dal rapper. Intanto anche Chiara ha ritrovato l’amore accanto a José Hernandez, relazione appena ufficializzata pure sui social. Tommaso Zorzi lancia piatti e torna con l'ex È tornato il sereno tra Tommaso Zorzi e Alex Di Giorgio.🔗 Leggi su Vanityfair.it

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© Vanityfair.it - Chiara Ferragni fa pace con Fedez e dà consigli da mamma a Giulia Honegger, Tommaso Zorzi torna con l'ex Aurora Ramazzotti si sposa in un castello
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