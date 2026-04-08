Tommaso Zorzi e Alex Di Giorgio si sono ufficialmente separati. La loro relazione, durata nel tempo, si è conclusa senza ulteriori dettagli sulla motivazione. La notizia è stata confermata da fonti vicine ai protagonisti, senza dichiarazioni ufficiali da parte dei diretti interessati. Entrambi non hanno commentato pubblicamente la fine della loro unione. La coppia aveva iniziato la relazione in passato, arrivando anche a essere sotto l’attenzione mediatica.

Tommaso Zorzi e Alex Di Giorgio si sono lasciati. La storia d’amore fra l’ex gieffino e il nuotatore ed ex concorrente di Ballando con le Stelle sarebbe arrivata al capolinea. Dietro ci sarebbe una crisi mai superata e alcune incomprensioni che avrebbero portato alla rottura. L’addio fra Tommaso Zorzi e Alex Di Giorgio. La storia d’amore fra Tommaso Zorzi e Alex Di Giorgio non era mai stata ufficializzata. Qualche tempo fa erano apparse alcune foto dei due durante una vacanza di coppia a Pantelleria, fra baci e risate. Influencer e volto televisivo il primo, ballerino di Ballando con le Stelle e nuotatore il secondo, Tommaso e Alex avevano deciso di proteggere la privacy del loro amore. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Tommaso Zorzi torna single, addio ad Alex Di Giorgio

Tommaso Zorzi e Alex Di Giorgio: amore al capolinea?La storia traTommaso Zorzi e Alex Di Giorgiopotrebbe essere già giunta al capolinea, a rivelarlo èChiche spiega che dopo una relazione durata circa...

"Tommaso Zorzi e Alex Di Giorgio si sono lasciati"Sarebbe giunta al capolinea la storia d'amore tra Tommaso Zorzi e Alex Di Giorgio.

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"I due starebbero vivendo una crisi profonda, che avrebbe portato alla fine della loro relazione”. Sarebbe arrivata al capolinea la relazione tra Tommaso Zorzi e Alex Di Giorgio. - facebook.com facebook

Tommaso Zorzi e Alex Di Giorgio si sarebbero lasciati, scoop di Chi Magazine: la relazione sarebbe al capolinea dopo una crisi profonda. Dettagli: x.com