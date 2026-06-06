I lavori sul tetto dell’ex ospedale sono in ritardo rispetto ai tempi previsti. La consegna del cantiere è ancora in sospeso, e le modalità di intervento non sono chiare. Le imprese coinvolte non hanno comunicato una data precisa di completamento. La situazione ha generato confusione tra residenti e cittadini che attendono l’inizio dei lavori. Nessuna informazione ufficiale è stata fornita sulle cause del ritardo o sui prossimi passi.

Che fine hanno fatto gli annunciati lavori sul tetto dell’ex ospedale con la consegna del cantiere prevista a giugno? A che punto è l’iter per la sistemazione del primo piano dello storico edificio in forte degrado? Nella settimana della Casa di Comunità (nella zona di via Vasari a Madonna del Latte) si torna a parlare del recupero dell’ex ospedale in centro storico. Un iter lunghissimo, iniziato nel 2022 per il rifacimento del tetto crollato dopo il sisma (che nel tempo è divenuto una voragine visibile anche dalla Pinacoteca), ora il procedimento sembra essere arrivato a buon punto. La consegna del cantiere era prevista entro giugno per 18 mesi di lavori: queste le scadenze che ad aprile aveva fissato il sindaco Luca Secondi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Tetto dell’ex ospedale, lavori-rebus: "Opera in ritardo e poca chiarezza"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

After their divorce, her ex begged to reconcile—but she blocked him and never looked back!

Notizie e thread social correlati

Transizione palestre Hutfit-Greentheory, tra poca chiarezza e la rabbia delle lavoratrici: “Situazione inaccettabile”Negli ultimi mesi si sono succedute le discussioni riguardo alla transizione tra le palestre di HutFit e Green Theory, con molte lavoratrici che...

Usa e Cina ancora diffidenti, la delegazione Trump butta tutti i dispositivi elettronici. Poca chiarezza sugli accordi commercialiLe relazioni tra gli Stati Uniti e la Cina continuano a mostrare tensioni e diffidenza, anche dopo gli incontri tra i leader dei due paesi a Pechino.

Temi più discussi: Tetto dell’ex ospedale, lavori-rebus: Opera in ritardo e poca chiarezza; Ex ospedale di Luco. Cala il sipario anche sulle ultime speranze; Orzinuovi, sale sul tetto dell'ex Orceana Park e minaccia di togliersi la vita: salvata in extremis; Monteluce, via all’iter per l’affidamento dei lavori.

Tetto dell’ex ospedale, lavori-rebus: Opera in ritardo e poca chiarezzaChe fine hanno fatto gli annunciati lavori sul tetto dell’ex ospedale con la consegna del cantiere prevista a giugno? A che punto è l’iter per la sistemazione del primo piano dello storico edificio in ... lanazione.it

Ex ospedale di Luco. Cala il sipario anche sulle ultime speranzeBORGO SAN LORENZO – Ci sono fosche prospettive per il futuro dell’ex ospedale di Luco di Mugello. Purtroppo infatti, non ha avuto seguito il progetto della scuola di musica internazionale: uno student ... ilfilo.net