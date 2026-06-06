Tetto dell’ex ospedale lavori-rebus | Opera in ritardo e poca chiarezza

Da lanazione.it 6 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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I lavori sul tetto dell’ex ospedale sono in ritardo rispetto ai tempi previsti. La consegna del cantiere è ancora in sospeso, e le modalità di intervento non sono chiare. Le imprese coinvolte non hanno comunicato una data precisa di completamento. La situazione ha generato confusione tra residenti e cittadini che attendono l’inizio dei lavori. Nessuna informazione ufficiale è stata fornita sulle cause del ritardo o sui prossimi passi.

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Che fine hanno fatto gli annunciati lavori sul tetto dell’ex ospedale con la consegna del cantiere prevista a giugno? A che punto è l’iter per la sistemazione del primo piano dello storico edificio in forte degrado? Nella settimana della Casa di Comunità (nella zona di via Vasari a Madonna del Latte) si torna a parlare del recupero dell’ex ospedale in centro storico. Un iter lunghissimo, iniziato nel 2022 per il rifacimento del tetto crollato dopo il sisma (che nel tempo è divenuto una voragine visibile anche dalla Pinacoteca), ora il procedimento sembra essere arrivato a buon punto. La consegna del cantiere era prevista entro giugno per 18 mesi di lavori: queste le scadenze che ad aprile aveva fissato il sindaco Luca Secondi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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