Le relazioni tra gli Stati Uniti e la Cina continuano a mostrare tensioni e diffidenza, anche dopo gli incontri tra i leader dei due paesi a Pechino. Durante le riunioni, la delegazione americana ha deciso di lasciare tutti i dispositivi elettronici, segno di una certa cautela. Sono stati riscontrati pochi dettagli chiari sugli accordi commerciali raggiunti, e le comunicazioni ufficiali non hanno fornito spiegazioni precise sui contenuti delle trattative. La situazione resta caratterizzata da un clima di incertezza tra le due nazioni.

C’è ancora molta diffidenza e poca limpidità tra Usa e Cina dopo gli incontri avvenuti a Pechino tra Xi Jinping e Donald Trump. La diplomazia del dragone ha sviato dalle domande dei giornalisti sugli «accordi commerciali fantastici» menzionati dal presidente americano a Fox News. Tra questi ci sarebbe anche l’acquisto di 200 Boeing da parte di Pechino, ma un portavoce del ministero degli Esteri cinese, senza smentire né confermare la notizia, ha preferito parlare con la Bbc del «consenso importante» raggiunto durante la visita. Per lui, «l’essenza delle relazioni economiche e commerciali tra Cina e Usa è nel vantaggio reciproco e nella cooperazione vantaggiosa per entrambi i Paesi». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Usa e Cina ancora diffidenti, la delegazione Trump butta tutti i dispositivi elettronici. Poca chiarezza sugli accordi commerciali

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