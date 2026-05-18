Transizione palestre Hutfit-Greentheory tra poca chiarezza e la rabbia delle lavoratrici | Situazione inaccettabile

Negli ultimi mesi si sono succedute le discussioni riguardo alla transizione tra le palestre di HutFit e Green Theory, con molte lavoratrici che esprimono frustrazione e insoddisfazione. Le dipendenti coinvolte denunciano una mancanza di chiarezza sugli sviluppi futuri e sulle condizioni lavorative. Le testimonianze evidenziano un senso di disillusione legato all’incertezza che accompagna il passaggio di proprietà. La situazione ha sollevato polemiche tra le lavoratrici, che giudicano la situazione attuale inaccettabile e destinata a peggiorare se non verranno adottate soluzioni più trasparenti.

Bergamo. “Nel 2026 una situazione del genere è inaccettabile”. E’ rabbia, ma soprattutto disillusione, quella che attraversa i racconti delle receptionist coinvolte nel passaggio di proprietà tra le catene di palestre HutFit e Green Theory. Una transizione che, secondo le testimonianze raccolte, avrebbe aperto settimane di confusione tra stipendi mancanti, contratti contestati, cambi di mansione e richieste di chiarimento rimaste senza risposta. Nel bergamasco i centri interessati sono quelli di Almenno San Salvatore, Curno, Madone, Stezzano, San Paolo d’Argon, Romano di Lombardia e Antegnate. Situazioni analoghe vengono però segnalate anche nel bresciano e, secondo la Cgil, non è escluso che il problema possa coinvolgere anche altre strutture passate sotto Green Theory. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

De Bruyne fa chiarezza sulla vicenda Lukaku: “La situazione non è delle migliori per Romelu”Garcia e De Bruyne fanno chiarezza sulla situazione che si è creata attorno a Lukaku.

Usa e Cina ancora diffidenti, la delegazione Trump butta tutti i dispositivi elettronici. Poca chiarezza sugli accordi commercialiC’è ancora molta diffidenza e poca limpidità tra Usa e Cina dopo gli incontri avvenuti a Pechino tra Xi Jinping e Donald Trump.

Transizione palestre Hutfit-Greentheory, tra poca chiarezza e la rabbia delle lavoratrici: Situazione inaccettabileLa rabbia delle receptionist dipendenti delle due aziende che a inizio marzo hanno effettuato il cambio di gestione: tra contratti poco nitidi, cambi di mansione e richieste di chiarimento rimaste sen ... bergamonews.it

GreenTheory, nuova palestra. Con il re delle galletteSe le piscine a Lucca scarseggiano, le palestre negli ultimi tempi non fanno certo difetto alla nostra città. Ed è ormai imminente, questione di giorni, anche lo sbarco super atteso della palestra ... lanazione.it