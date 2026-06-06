Una domenica che vale la promozione quella di domani. Il Tc Sinalunga, dalle 10, ospiterà il Porto San Giorgio per l’ultima giornata del girone 3 della Serie B2 femminile: in caso di vittoria, le ragazze guidate da Sandra Deamelio, festeggeranno la promozione in Serie B1 (i play off sono comunque assicurati), un risultato che sarebbe di grande prestigio per il circolo, considerando che la prima squadra maschile è in Serie A2 e punta in alto. Il girone, formato da 7 squadre, vede il Ct Grosseto in testa alla classifica con 13 punti (ma domenica non giocherà), precedendo il Tc Sinalunga a 10. In caso di vittoria la squadra sinalunghese aggancerebbe il Ct Grosseto ma con un numero maggiore di incontri individuali vinti che la porterebbero nella categoria superiore. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Tennis. Sinalunga va all’assalto di Porto San Giorgio. In palio c’è la B1

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Porto San Giorgio: il porto turistico conquista la 40esima Bandiera BluIl porto turistico di Porto San Giorgio ha ottenuto la 40esima Bandiera Blu, riconoscimento assegnato sulla base di criteri ambientali e di qualità...

Porto San Giorgio celebra la Polizia: premiati i suoi eroiA Porto Sant’Elpidio si è svolta una cerimonia in piazza Garibaldi per celebrare il 174° anniversario della Polizia di Stato.

Argomenti più discussi: Tc Ippodromo in crescita. Buon pareggio col Foligno; Scacco alla capolista Grosseto; Tennis. Sinalunga va all’assalto di Porto San Giorgio. In palio c’è la B1.