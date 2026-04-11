A Porto Sant’Elpidio si è svolta una cerimonia in piazza Garibaldi per celebrare il 174° anniversario della Polizia di Stato. Durante l’evento, sono stati premiati alcuni agenti per il loro servizio. Il sindaco di Porto San Giorgio ha partecipato alla commemorazione, sottolineando l’importanza dell’istituzione. La manifestazione ha coinvolto rappresentanti delle forze di polizia e cittadini, in un momento dedicato alla memoria e al riconoscimento delle attività della polizia.

Piazza Garibaldi a Porto Sant’Elpidio ha ospitato la celebrazione per il 174esimo anniversario della Polizia di Stato, un momento di riflessione istituzionale che ha protagonista il sindaco di Porto San Giorgio, Valerio Vesprini. Durante l’evento, l’amministratore locale ha voluto sottolineare il legame profondo tra le forze dell’ordine e il tessuto sociale del territorio, rendendo omaggio a due agenti che rappresentano l’eccellenza della comunità locale. L’onore per i figli di Porto San Giorgio. Il riconoscimento ufficiale è stato rivolto a Loris Pompei e Giacomo Alocco, figure che hanno attirato l’attenzione per il percorso svolto all’interno della Polizia di Stato. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Porto San Giorgio celebra la Polizia: premiati i suoi eroi

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