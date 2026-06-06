Tennis femminile | il Portogruaro sfida Genova per la Serie B2

Il Portogruaro affronta Genova in una partita decisiva per la promozione in Serie B2. Le giocatrici del Park Tennis più forti rappresentano la principale minaccia per la squadra locale. I doppi, che coinvolgono alcune delle stesse atlete, potrebbero determinare l’esito della sfida e, di conseguenza, la promozione. La partita si svolgerà in un momento chiave della stagione, con le due formazioni pronte a sfidarsi per il passaggio di categoria.

Quali giocatrici del Park tennis rappresentano la minaccia maggiore per Portogruaro?. Come influenzeranno i doppi l'esito della sfida decisiva per la promozione?. Quando si terrà l'incontro fondamentale per il salto in Serie B2?. Quali tornei locali permetteranno alle giovani leve di crescere nel territorio?.? In Breve Trasferta a Genova il 14 giugno e partita decisiva il 21 giugno.. Roster Park tennis include Lavagnino (3.1), Bizzari (2.7) e Baccelli (2.6).. Kinder Trophy a Portogruaro dal 14 al 28 giugno per under 10-16.. Tornei a Chioggia e Porto Santa Margherita con iscrizioni entro l'11 giugno.. Il Portogruaro punta alla Serie B2 2027 dopo il sorteggio del calendario nazionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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