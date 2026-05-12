Serie B2 femminile buon pareggio in rimonta per il Tennis Club Faenza
Lo scorso fine settimana, il Tennis Club Faenza ha ottenuto un pareggio per 2-2 in casa contro il Tennis Club Padova, nella terza giornata del campionato di Serie B2 femminile. La partita si è conclusa con un risultato in rimonta, con entrambe le squadre che hanno conquistato due punti ciascuna. L’incontro si è svolto domenica, sul campo del club faentino, in una sfida equilibrata tra le due formazioni.
Incoraggiante 2-2 casalingo per il Tennis Club Faenza, domenica scorsa, contro il Tennis Club Padova nella terza giornata del campionato di Serie B2 Femminile. La neo-promossa squadra faentina muove così la propria classifica, dopo l’iniziale sconfitta per 1-3 in trasferta contro il Plebiscito.🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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