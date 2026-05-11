Tennis la formazione femminile del Tc Portogruaro vince i playoff della serie C
Il team femminile di tennis del Tc Portogruaro ha superato i playoff della serie C, assicurandosi un posto nel tabellone nazionale per lo spareggio promozione alla categoria B2 femminile. La partita si è conclusa con la vittoria della formazione locale, segnando un risultato importante per il club. La qualificazione permette alle giocatrici di affrontare il prossimo step nel torneo nazionale.
Giornata storica per il Tc Portogruaro che nei playoff centra l’accesso al draw nazionale per lo spareggio promozione per la B2 femminile. Incontro sospeso per pioggia sul 2-2 quello dei playout maschili contro il Tc Venezia alla Canottieri Padova, incontro che terminerà giovedì 14 maggio, alle.🔗 Leggi su Veneziatoday.it
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