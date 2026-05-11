Tennis la formazione femminile del Tc Portogruaro vince i playoff della serie C

Da veneziatoday.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il team femminile di tennis del Tc Portogruaro ha superato i playoff della serie C, assicurandosi un posto nel tabellone nazionale per lo spareggio promozione alla categoria B2 femminile. La partita si è conclusa con la vittoria della formazione locale, segnando un risultato importante per il club. La qualificazione permette alle giocatrici di affrontare il prossimo step nel torneo nazionale.

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Giornata storica per il Tc Portogruaro che nei playoff centra l’accesso al draw nazionale per lo spareggio promozione per la B2 femminile. Incontro sospeso per pioggia sul 2-2 quello dei playout maschili contro il Tc Venezia alla Canottieri Padova, incontro che terminerà giovedì 14 maggio, alle.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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