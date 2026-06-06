tempi moderni paul youtuber sul ring contro tyson e joshua

Un youtuber noto come Jake Paul ha sfidato due pugili professionisti sul ring. Due anni fa, quando aveva 27 anni, ha affrontato e battuto con voto unanime un pugile di 58 anni. Ha un seguito di circa cinquanta milioni di persone sui social media. Recentemente, si è contrapposto sui social a due campioni di boxe, senza però combatterli.

L’erede dei combattimenti impossibili si chiama Jake Paul, è uno youtuber con un seguito pazzesco (cinquanta milioni di followers) e ha già sfidato sul ring due pugili veri: due anni fa, quando Paul ne aveva 27, ha sfidato Mike Tyson, che ne aveva già 58, ed ha vinto con voto unanime. L’anno dopo contro un pugile in attività come il campione mondiale dei pesi massimi con Anthony Joshua è andata diversamente, con la sconfitta di Paul per KO al sesto round e una frattura alla mandibola per lo YouTuber. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Jake Paul Is Becoming A BILLIONAIRE Very Soon

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