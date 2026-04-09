Tyson Fury torna sul ring | affronta Makhmudov e lancia sfida a Joshua

Tyson Fury si prepara a tornare sul ring per affrontare Arslanbek Makhmudov in un match che sarà trasmesso in diretta su Netflix. L’incontro si terrà sabato e rappresenta il primo confronto tra i due pugili. Dopo questa sfida, Fury ha annunciato anche l’intenzione di sfidare un altro peso massimo di nome Joshua. La sfida tra Fury e Makhmudov è molto attesa dagli appassionati di pugilato.

Restare fuori dal ring è impossibile per Tyson Fury, pronto a sfidare sabato il peso massimo di origine russa Arslanbek Makhmudov in un incontro che verrà trasmesso in diretta su Netflix. Per il pugile britannico – ex campione dei massimi nelle categorie Wba, Wbo, Ibf e Ibo – si tratta del quinto ritorno in attività dopo il ritiro seguito alla seconda bruciante sconfitta subita da Oleksandr Usyk nel dicembre 2024. “Mi piace prendere a pugni in faccia le persone ed essere pagato per farlo”. “Perché il mio rientro? Mi piace prendere a pugni in faccia le persone ed essere pagato per farlo”, ha spiegato ‘The gipsy king’, soprannome omaggio alle sue origini nomadi. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Tyson Fury torna sul ring: affronta Makhmudov e lancia sfida a Joshua Fury torna sul ring: la super sfida contro Makhmudov è in diretta su NetflixTyson Fury torna sul ring nel momento più difficile della sua carriera ed è chiamato a riscattarsi dopo la doppia sconfitta contro Oleksandr Usyk,... Tyson Fury difende la scelta di Arslanbek MakhmudovIl rientro di Tyson Fury nel ring è guidato da una logica centrata sul pericolo calcolato, dove la motivazione non è legata a premi o tempistiche, ma... Temi più discussi: Fury torna sul ring: la super sfida contro Makhmudov è in diretta su Netflix; Tyson Fury vs Makhmudov: la data, l'orario, dove vederlo e il pronostico; Incontro tra Tyson Fury e Arslanbek Makhmudov sabato: che ore sono e elenco completo degli incontri; Tommy Fury:- Tutta la nostra famiglia vuole che Tyson smetta di combattere. Tyson Fury torna sul ring: affronta Makhmudov e lancia sfida a JoshuaRestare fuori dal ring è impossibile per Tyson Fury, pronto a sfidare sabato il peso massimo di origine russa Arslanbek Makhmudov in un incontro che verrà ... lapresse.it Fury torna sul ring: la super sfida contro Makhmudov è in diretta su NetflixIl britannico torna sul ring dopo il ritiro nel dicembre del 2024. Il match contro il russo può essere un trampolino di lancio per puntare nei prossimi mesi verso il titolo di Anthony Joshua ... msn.com Fury torna sul ring dopo il ritiro nel dicembre del 2024: la super sfida contro Makhmudov è in diretta su Netflix Tyson Fury torna sul ring nel momento più difficile della sua carriera ed è chiamato a riscattarsi dopo la doppia sconfitta contro Oleksandr Usyk, c - facebook.com facebook