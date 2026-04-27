Tyson Fury e Anthony Joshua si affronteranno in un incontro di boxe, secondo quanto annunciato da Eddie Hearn il 27 aprile. La data e la sede del match sono ancora da definire, ma si parla di un evento che potrebbe avvenire nel 2026. Hearn ha confermato che l’accordo tra le parti è stato raggiunto e che il combattimento è stato “firmato, sigillato, consegnato”. I dettagli sui biglietti e i record ufficiali saranno comunicati successivamente.

2026-04-27 17:35:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: Tyson Fury e Anthony Joshua si incontreranno finalmente in uno scontro che sarà “firmato, sigillato, consegnato”, ha confermato Eddie Hearn il 27 aprile. L’incontro tra i due combattenti britannici di più alto profilo dei tempi moderni è stato discusso dal 2011 e ora sembra certo che avrà luogo tra gli ex campioni dei pesi massimi. Il combattente noto come The Gypsy King è tornato per la prima volta in più di 15 mesi battendo il russo Arslanbek Makhmudov di 6 piedi e 6 piedi allo stadio Tottenham Hotspur ad aprile, con Joshua che ha annunciato più tardi quel mese che sarebbe tornato sul ring per la prima volta in sette mesi contro Kristian Prenga.🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Quando si giocherà Tyson Fury contro Anthony Joshua? Ultimi aggiornamenti e notizie confermate su data, sede, biglietti, record completi mentre Eddie Hearn afferma che il “combattimento di boxe di tutti i tempi” è “firmato, sigillato, consegnato”

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