Sardegna violenta tempesta di fulmini su Cala Gonone | scenari sul mare

Una tempesta di fulmini ha colpito Cala Gonone, in Sardegna, causando intense scariche elettriche che si sono diffuse sul mare. Le raffiche di fulmini sono state visibili in tutto il cielo e hanno coinvolto anche le acque circostanti. Attualmente, non si segnalano danni o feriti. Le autorità monitorano la situazione, mentre si analizzano le cause di questa scarica elettrica così intensa. Al momento, non ci sono informazioni su rischi simili in altre zone del centro-nord.

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? Domande chiave Come si sono formate queste scariche elettriche sopra il mare?. Quali altre zone del centro-nord rischiano temporali altrettanto violenti?. Perché la perturbazione spagnola ha colpito con tale intensità improvvisa?. Dove colpirà esattamente il fronte meteorologico nelle prossime ore?.? In Breve Fenomeno documentato dal lettore Salvatore Ruiu nella notte tra 10 e 11 maggio 2026.. Perturbazione causata da un sistema instabile originatosi in Spagna.. Rischio temporali intensi per le province di Cagliari, Nuoro, Oristano, Sassari e Carbonia.. Monitoraggio radar e satellitare attivo per le aree di Iglesias e zone costiere.. Una...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sardegna, violenta tempesta di fulmini su Cala Gonone: scenari sul mare ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Ferragni, il ritorno in Italia tra tempesta di fulmini e rinascitaIl rientro in Italia di Chiara Ferragni dopo un soggiorno di dieci giorni in Namibia si è trasformato in un momento di forte tensione emotiva a causa... Cina sotto assedio: tempesta di sabbia e incendi causati da fulminiUna violenta tempesta di sabbia ha colpito la contea di Kuitun, nello Xinjiang, nel pomeriggio di venerdì 17 aprile, portando raffiche di vento fino...