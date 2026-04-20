Milano sotto i fulmini | tempesta notturna mette in crisi la città

Durante la notte, Milano è stata interessata da una forte tempesta con pioggia, tuoni e numerosi fulmini. La perturbazione ha causato disagi in diverse zone della città, con alcune strade allagate e blackout elettrici in alcune abitazioni. La situazione è stata monitorata dalle autorità locali, che hanno raccomandato prudenza ai cittadini. Nessuna informazione ufficiale su feriti o danni gravi è stata resa nota al momento.

Un violento fenomeno atmosferico ha colpito la città di Milano durante le ore notturne, scuotendo i residenti con una serie di tuoni e fulmini particolarmente intensi. L'evento meteorologico, avvenuto nelle ore più buie della notte di lunedì 20 aprile 2026, ha caratterizzato il risveglio dei cittadini milanesi con una tempesta di forte impatto visivo e sonoro. L'impatto del maltempo sul tessuto urbano milanese La forza dei fulmini che hanno squarciato il cielo sopra la metropoli non rappresenta .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Milano sotto i fulmini: tempesta notturna mette in crisi la città Notizie correlate Cina sotto assedio: tempesta di sabbia e incendi causati da fulminiUna violenta tempesta di sabbia ha colpito la contea di Kuitun, nello Xinjiang, nel pomeriggio di venerdì 17 aprile, portando raffiche di vento fino... Temporale nella notte a Milano: tuoni e fulmini squarciano la cittàUn passaggio di bassa pressione sulla Pianura Padana determina un inizio settimana di tempo instabile in Lombardia.