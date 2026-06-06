Il Teatro Puccini ha concluso la stagione con 162 spettacoli, aperto per 220 giorni e registrando 48.000 spettatori. La programmazione ha incluso performance di artisti come Ambra Angiolini, Ale e Franz. La stagione si è conclusa con un’affluenza significativa di pubblico, confermando l’attiva partecipazione della comunità locale e l’impegno del teatro nel promuovere cultura e arte dal vivo.

Con 162 spettacoli, 220 giorni di apertura e 48mila spettatori, il Teatro Puccini chiude una stagione da record. Ma se il bilancio dell’anno è positivo, ancora più entusiasmante è la nuova stagione, presentata ieri al Laboratorio Puccini dalla presidente Cristina Giani e dal direttore artistico Lorenzo Luzzetti. La stagione 20262027 è, infatti, la 35esima da quando il teatro è stato riaperto da Sergio Staino come ’Teatro stabile della satira e della contaminazione dei generi’. Un teatro che non scorda il valore civile, con le sue 62 poltrone dedicate alle vittime delle mafie. Il cartellone principale si apre il 6 e il 7 novembre con Paolo Calabresi che porta in scena ’Tutti gli uomini che non sono’. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Teatro Puccini, da Ambra Angiolini ad Ale e Franz: "Qui cultura, partecipazione e impegno civile"

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