Domani sera alle 21, il Teatro Jenco di Viareggio ospiterà il duo comico Ale&Franz con il loro nuovo spettacolo intitolato

Viareggio Domani alle 21 il Teatro Jenco, cornice della stagione teatrale promossa dal Comune e organizzata da Movimenti Artistici Teatrali, ospita Ale&Franz (nella foto) tra i più amati e riconoscibili protagonisti della comicità italiana con il nuovo spettacolo " Capitol’ho ". Lo spettacolo celebra tra vecchi e nuovi sketch i trent’anni di carriera del duo comico. Con Capitol’ho, Ale&Franz tornano sul palcoscenico con un lavoro inedito che ripercorre la trentennale carriera e intreccia i personaggi più iconici e surreali che li hanno resi celebri con nuove presenze pronte a entrare nell’universo comico del duo. Uno spettacolo che gioca a confondere le carte e rilancia il linguaggio dei due comici e segna al tempo stesso l’inizio di una nuova fase artistica tra memoria e innovazione.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Al Teatro Jenco. Il duo Ale&Franz con “Capitol’ho”

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mi sono appena accorto che ho fatto i biglietti per il giorno prima del giorno in cui dovevo farli. Approfitto per dire che il 24 aprile sarò al Teatro Jenco a Viareggio e anche per dirvi che se qualcuno deve andare a Viareggio il 23 e tornare il 24 può scrivermi. Av facebook