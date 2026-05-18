Da Ale & Franz a Bertolino | il Teatro Excelsior di Erba svela la nuova stagione

Il Teatro Excelsior di Erba annuncia la nuova stagione con una proposta variegata di spettacoli. Tra gli eventi ci sono esibizioni di comicità, concerti di musica dal vivo e omaggi ai grandi artisti italiani. La programmazione sembra rivolta a un pubblico eterogeneo, con spettacoli pensati per diverse fasce di età e gusti. Tra gli artisti coinvolti ci sono nomi noti nel panorama dello spettacolo nazionale. La stagione si presenta come un ricco calendario di appuntamenti culturali.

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