Da Ale & Franz a Bertolino | il Teatro Excelsior di Erba svela la nuova stagione
Il Teatro Excelsior di Erba annuncia la nuova stagione con una proposta variegata di spettacoli. Tra gli eventi ci sono esibizioni di comicità, concerti di musica dal vivo e omaggi ai grandi artisti italiani. La programmazione sembra rivolta a un pubblico eterogeneo, con spettacoli pensati per diverse fasce di età e gusti. Tra gli artisti coinvolti ci sono nomi noti nel panorama dello spettacolo nazionale. La stagione si presenta come un ricco calendario di appuntamenti culturali.
Comicità, musica dal vivo, omaggi ai grandi artisti italiani e spettacoli pensati per un pubblico trasversale. Il Teatro Excelsior ha presentato la nuova stagione teatrale 20262027, organizzata da NonSoloTurismo APS con il patrocinio del Comune di Erba e la collaborazione di Telethon.Il. 🔗 Leggi su Quicomo.it
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