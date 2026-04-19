Il cinema teatro Odeon di Latisana chiude la stagione con una bella festa per tutti

Il cinema teatro Odeon di Latisana annuncia la chiusura della stagione con un evento pubblico previsto per mercoledì 22, a partire dalle 20. L'iniziativa è rivolta a tutta la comunità e si svolgerà all’interno della struttura. La serata prevede un momento di incontro e condivisione aperto ai presenti, senza ulteriori dettagli su programmi o attività specifiche.

Il Cinema Teatro Odeon di Latisana chiuderà la stagione con un incontro pubblico, mercoledì 22 con inizio alle 20.45. Sarà una serata speciale di festa, promossa dal Comune di Latisana, dall'Ente Regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia e dalla Direzione artistica del Cinema. Il programma.🔗 Leggi su Udinetoday.it Notizie correlate Il regista Galassi torna in friuli, al teatro Odeon di LatisanaIl Teatro di Tato Russo e il Campania Global Entertainment presentano a Latisana, al teatro Odeon, 20:45, lo spettacolo teatrale, dello stesso Tato... Leggi anche: Storia di un uomo e della sua ombra, spettacolo al teatro Odeon di Latisana Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Premio Latisana per il Nord-Est: finale il 18 aprile al Teatro Odeon; cerimonia di premiazione del premio letterario latisana per il nord - est; LE STANZE DELLA MUSICA, MERCOLEDÌ 15 APRILE IL CLARINETTO PROTAGONISTA A PALAZZO GOPCEVICH; Diario delle mie catastrofi al Teatro Franco Parenti il 18 aprile 2026. Premio Latisana per il Nord-Est, domani la finale: tre autori in gara all’OdeonSabato 18 aprile doppio appuntamento: incontro con le scuole al mattino e premiazione serale a ingresso libero (prenotazione consigliata). nordest24.it Odeon verso la rinascita Un palco nuovo e più grande per ospitare eventi di rilievoProseguono i lavori al cinema teatro di Ponsacco per un valore di 600mila euro grazie ai fondi Pnrr. Bagnoli: Gestione più facile grazie al telo del proiettore che scende dall’alto a comando. Il ... lanazione.it Il Dio dell'Amore | EVENTO SPECIALE @Cinema Teatro Odeon di Latisana facebook Al Teatro Odeon premiato il romanzo di Bottega Errante Edizioni. Riconoscimenti anche a Stroppa e Carollo tra giurie ragazzi e lettori. #Friuli #Udine #Pordenone #Gorizia #Trieste #Cronaca #Cultura x.com