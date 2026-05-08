' Mònde' l' attore Matthew Modine tra i grandi protagonista della Festa del Cinema sui Cammini

La Festa del Cinema sui Cammini si svolgerà a Foggia dal 28 al 31 maggio 2026 e vedrà la partecipazione dell’attore americano Matthew Modine, noto per le sue interpretazioni nel cinema d’autore, nelle produzioni hollywoodiane e nelle serie internazionali. Tra i protagonisti dell’evento, Modine sarà presente per un momento dedicato al suo lavoro e alla sua carriera. La manifestazione si svolge in un contesto dedicato alla promozione del cinema e delle tradizioni legate ai cammini.

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Mònde - Festa del Cinema sui Cammini, in programma a Foggia dal 28 al 31 maggio 2026, ospita Matthew Modine, tra gli interpreti più intensi del cinema americano contemporaneo, capace di attraversare cinema d’autore, produzioni hollywoodiane e serialità internazionale, Modine sarà presente al.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Notizie correlate Mònde – Festa del Cinema sui Cammini – costruisce un ponte con Los AngelesMònde - Festa del Cinema sui Cammini - a Foggia dal 28 al 31 maggio - costruisce un ponte con Los Angeles: tre corti USA al festival per uno scambio... 'Mònde', la Festa del cinema dei Cammini porta a Foggia i registi di Los AngelesL'edizione 2026 del Festival è in programma dal 28 al 31 maggio e costruisce un ponte con 'la città degli angeli': uno scambio internazionale volto... Contenuti utili per approfondire Matthew Modine: «Resto in Italia fino a settembre per girare il mio nuovo film»Ospite ai David di Donatello 2026, Matthew Modine ha annunciato che girerà un film in Italia dal titolo Splendid Thing. Il video di Amica.it ... amica.it Stanley Kubrick sconfiggeva la comfort zone degli attori portandoli all'esasperazione e gli diceva: Mi rimpiangereteIn una intervista di qualche tempo fa, l'attore Matthew Modine spiegò la vera ragione delle richieste di Stanley Kubrick che faceva rigirare ripetutamente (in media una settantina volte) le scene ai ... comingsoon.it