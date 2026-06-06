Teamgym da record Oltre 850 gli atleti in gara
Oltre 850 atleti provenienti da tutta Italia e dall’estero hanno partecipato al Campionato nazionale di Teamgym e all’International Teamgym Cup. La competizione si è svolta sulla riviera, attirando numerosi atleti di diverse regioni. La partecipazione record ha segnato un nuovo traguardo per l’evento, che ha visto coinvolti atleti di varie età e livelli. La manifestazione si è conclusa con numerose esibizioni e gare tra le squadre presenti.
Oltre 850 atleti, provenienti da tutte le regioni italiane e dall’estero, sono sbarcati in riviera per il Campionato nazionale di Teamgym e all’ International Teamgym Cup. Le manifestazioni, organizzate dalla Fisac, la Federazione italiana sport acrobatici e coreografici, si tengono negli impianti sportivi dell’ Accademia Acrobatica di Cesenatico. Presenti formazioni da Francia, Spagna, Repubblica Ceca e dall’Estonia, con atlete che partecipano anche ai Campionati Europei, le quali vengono in riviera per fare esperienza e crescere. Complessivamente sono una cinquantina le società sportive che si danno appuntamento sul lungomare Ponente. Sempre al Villaggio Accademia entra nel vivo anche la finale 2026 dell’International Team Gym Cup, un circuito internazionale che ha fatto tappe a Tallin (Estonia) e a Pilsen (Repubblica Ceca). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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