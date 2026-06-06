teamgym da record oltre 850 gli atleti in gara

Notizia in breve

Oltre 850 atleti provenienti da tutta Italia e dall’estero hanno partecipato al Campionato nazionale di Teamgym e all’International Teamgym Cup. La competizione si è svolta sulla riviera, attirando numerosi atleti di diverse regioni. La partecipazione record ha segnato un nuovo traguardo per l’evento, che ha visto coinvolti atleti di varie età e livelli. La manifestazione si è conclusa con numerose esibizioni e gare tra le squadre presenti.