All Around Il format Sportface che racconta gli atleti oltre la gara

Da sportface.it 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

All Around è un nuovo format di Sportface dedicato a presentare gli atleti e le atlete al di fuori delle competizioni. Il programma si propone di approfondire aspetti della vita degli sportivi, andando oltre i risultati e mostrando aspetti più personali e quotidiani. Attraverso interviste e racconti, il format mira a far conoscere meglio le persone che praticano sport, lontano dai riflettori delle gare ufficiali.

All Around è il nuovo format di Sportface pensato per raccontare le atlete e gli atleti nella loro dimensione più autentica, andando oltre la performance e portando lo spettatore dentro il loro mondo. Oggi partiamo con la Ginnastica artistica a ridosso del XVII Edizione Trofeo della Città di Jesolo. Un progetto che le racconta non solo come sportive, ma anche come persone, tra emozioni, sacrifici e percorsi di vita che si intrecciano con la ginnastica artistica. Si parte dalle origini, con il ricordo del primo ingresso in palestra e della scintilla che ha acceso la passione per la ginnastica. Da lì, il racconto si addentra nelle difficoltà: gli infortuni, i momenti di crisi, la tentazione di mollare.🔗 Leggi su Sportface.it

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