All Around Il format Sportface che racconta gli atleti oltre la gara

All Around è un nuovo format di Sportface dedicato a presentare gli atleti e le atlete al di fuori delle competizioni. Il programma si propone di approfondire aspetti della vita degli sportivi, andando oltre i risultati e mostrando aspetti più personali e quotidiani. Attraverso interviste e racconti, il format mira a far conoscere meglio le persone che praticano sport, lontano dai riflettori delle gare ufficiali.

All Around è il nuovo format di Sportface pensato per raccontare le atlete e gli atleti nella loro dimensione più autentica, andando oltre la performance e portando lo spettatore dentro il loro mondo. Oggi partiamo con la Ginnastica artistica a ridosso del XVII Edizione Trofeo della Città di Jesolo. Un progetto che le racconta non solo come sportive, ma anche come persone, tra emozioni, sacrifici e percorsi di vita che si intrecciano con la ginnastica artistica. Si parte dalle origini, con il ricordo del primo ingresso in palestra e della scintilla che ha acceso la passione per la ginnastica. Da lì, il racconto si addentra nelle difficoltà: gli infortuni, i momenti di crisi, la tentazione di mollare.🔗 Leggi su Sportface.it Notizie correlate Leggi anche: Gara delle schiacciate, che noia: format banale, zero stelle e solo sconosciuti: che fare per risollevarla? Il futuro del nuoto italiano in vasca a Riccione: via ai Criteria giovanili. Oltre 2 mila atleti in garaLo Stadio del Nuoto di Riccione si prepara ai Criteria Nazionali Giovanili, la manifestazione che rappresenta il più importante appuntamento... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Sofia Raffaeli si rituffa in Coppa del Mondo, caccia a nuovi podi: sfida titanica con Varfolomeev e Nikolova; Stock exchanges, Piazza Affari defends record highs with eyes on Iran and Mps lengthening. Wall Street on all-time highs; Sofia Raffaeli sesta a Baku, Onofriichuk vince la Coppa del Mondo. Sofia Raffaeli brilla a Baku. Nella tappa azera, la penultima di Coppa del Mondo di Ginnastica Ritmica, il Vulcano di Chiaravalle si prende la rivincita dopo il sesto posto nell’all-around e, nelle prove di specialità, si regala la medaglia d'argento sia alla palla ch facebook Back with old friends, reunited with former teammates, good vibes all around and stadiums full. Always worth it. Thank you, Jakarta! Abbracciare vecchi amici, rivedere i compagni di una volta, divertirsi, riempire gli stadi. Ne vale sempre la pena. x.com