All Around International Il format Sportface che racconta gli atleti oltre la gara

Da sportface.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel secondo episodio di All Around International, il programma di Sportface dedicato agli atleti oltre le competizioni, si torna a Jesolo per un incontro con le ginnaste di livello internazionale. La puntata si concentra sul racconto delle atlete, offrendo un approfondimento sulle loro esperienze e sui loro percorsi nel mondo della ginnastica artistica. L’episodio si concentra sui momenti di vita e preparazione delle atlete, senza commenti o analisi esterne.

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Il risultato è una narrazione intensa e dinamica, capace di unire ritmo televisivo e profondità umana. Si parte dalle origini e della scintilla che ha acceso la passione per la ginnastica. Da lì, il racconto si addentra nelle difficoltà; gli infortuni, i momenti di crisi, la tentazione di mollare. È qui che emerge la parte più umana delle atlete, quella che spesso resta invisibile agli occhi del pubblico, ma che definisce davvero il loro percorso dentro e fuori dalla pedana. Ampio spazio viene dato al tema del sacrificio, le rinunce, allenamenti estenuanti, la gestione di una vita scandita da disciplina e obiettivi. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv.🔗 Leggi su Sportface.it

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